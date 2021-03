Derrota de imitador de Marc Anthony disgustó a espectadores de “Yo Soy”: “Son un asco”

El pasado martes se gestó una nueva fase de duelos en el programa “Yo Soy“, el cual busca dar con el mejor imitador.

Si bien los imitadores se enfrentaron para no pasar a la gala de eliminación, el resultado que algunos obtuvieron no fue del agrado de los espectadores, quienes no dudaron en utilizar las redes para manifestar su molestia.

El hecho ocurrió luego de que Fermín Opazo, imitador de Marc Anthony, se enfrentara a la imitadora de Karol G, a quien no logró superar.

“Quiero aclarar que es un fallo dividido en esta etapa de la competencia“, partió comentando el jurado Cristián Riquelme, quien fue el encargado del veredicto. “Cualquier error pequeño tiene su consecuencia. Hay una canción más difícil de hacer, que es la de Anthony, eso no está en duda. Pero lo que hacemos siempre en este programa, es juzgar la imitación de lo que hemos visto hasta hoy“.

Finalmente en las redes sociales el jurado solo recibió críticas debido a esta decisión. “No hay punto de comparación”, “El jurado tiene el oído en la espalda” y “Que ridiculez más grande”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa aquí las reacciones que dejó:

Ni Vodanovic se la cree que sus compañeros prefieren a karol G 😖 Aguante Fermín !!! 💖🙌🏼 #yosoychv — Karina Soto Briones (@KaarynaSB) March 31, 2021

Le encuentran hasta la quinta pata del gato para que pase karol g #YoSoyChv — AlternØ (@Altern0o) March 31, 2021