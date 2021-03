“Yo maté a mi madre”: La potente campaña de Xuxa en Brasil por crisis sanitaria de Covid-19

Brasil enfrenta una difícil crisis sanitaria, con un récord de más de 3 mil muertes diarias por el Covid-19.

En este sentido la reconocida cantante Xuxa lanzó una potente campaña en donde se refirió a las consecuencias del coronavirus.

“Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel, y yo salí a encontrarme con amigas en la playa. Después volví a casa, estaba mi mamá, la abracé y la besé, ahí fue que ella se contagió de COVID. Yo maté a mi madre“, partió señalando la cantante.

Cabe señalar que esto no le ocurrió directamente a ella, ya que su madre falleció el 2018, tras padecer Parkinson.

A pesar de esto Xuxa señaló que esta no era una historia ficticia, sino que le había ocurrido a una mujer, por lo que hacía un llamado a quedarse en casa, usar mascarilla y utilizar alcohol gel.

“Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Luchar contra la banalización, el negacionismo y la negligencia“, expresó.

Esta campaña no estuvo exenta de polémicas, luego de que la intérprete señalara que las pruebas de vacunas se debía realizar en presos, y no en animales.

“Si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión, 50 años en prisión, y van a morir allí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas“, sostuvo Xuxa, que luego se arrepintió de sus dichos.

Revisa aquí la publicación: