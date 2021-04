El incómodo momento que protagonizó Zalo Reyes con Cristián Riquelme en “Yo Soy”: “Es dueño de reaccionar como quiera”

El pasado miércoles se vivió una tensa situación en “Yo Soy“, luego de que se presentara el imitador de Zalo Reyes, quien vivió un tenso round la semana anterior con los jurados del programa.

En la oportunidad el artista se molestó con los comentarios, descontrolándose en pantalla.

En esta nueva presentación el intérprete recibió positivos comentarios por parte de Antonio Vodanovic, llegando al turno de Cristián Riquelme, a quien se le notaba su molestia por lo ocurrido la semana anterior.

“La última vez que usted pisó este escenario, no se le dijo algo malo, se le dijo una crítica constructiva y usted reaccionó. Usted es dueño de reaccionar como quiera, pero eso no nos deja indiferente, así que yo hoy día solamente me voy a referir a la actuación. Y la actuación está bien. En la actuación de hoy yo no tengo ningún reparo. Punto final, no he dicho nada más“, señaló el también jurado y actor.

Tras esto Myriam Hernández tomó la palabra, quien también ironizó sobre el último “encontrón” que tuvieron.

“Yo voy a ser la mala hoy día, no usted el malo. No, no mala. Creo que es una buena presentación suya, con una canción muy bonita. Lo que me pasa con esta canción es que lo hizo correctamente, pero a mi no logró transmitir lo que me transmite Zalo Reyes cuando canta esta canción, yo me imagino que debe ser una canción muy personal“, inició la comunicadora.

Luego cerró: “Entonces es tratar de sentirla más suya y tratar desde esa vereda transmitirnos más emoción. No sólo en la actuación sino que en la voz y eso tiene que ver con los matices, pero muy bien. ¿Ve que no era tan mala?“.