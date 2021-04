“No somos de primera necesidad”: Luciana Echeverría arremetió contra producciones dramáticas que siguen grabando en pandemia

La actriz Luciana Echeverría alzó la voz contra las productoras y canales de televisión que siguen trabajando en pandemia, sobre todo cuando Chile registra un récord de casos de coronavirus y saturación de camas críticas en varias regiones del país.

A través de Instagram, la actriz de “La Poseída” envió una extensa reflexión a la industria.

“Porque sí. volveremos y estaremos más viejos. Volveremos y será hermoso. #camaleón Apenas todos estén vacunados partiremos 🙏🎥”, comenzó diciendo.

“De verdad no entiendo ¿cómo siguen producciones grabando? Arriesgando a todxs. Compañerxs subiendo historias como si realmente vivieran en la ficción. No lo entiendo. Se que nadie me va a escuchar pero Productores … Por favor. Basta“, arremetió.

“Por más que queramos no somos de primera necesidad como para tener permiso de trabajo en estos momentos o me equivoco? Mega que onda? La jauría? En buena“, dijo la artista.

Por último, lanzó dardos al Gobierno: “Si tuviéramos una ministra de cultura a la altura o un gobierno menos genocida que este no tendríamos por que arriesgar nuestras vidas y la de otrxs. Y si ya lo están haciendo pasen más piola. Si se puede vivir sin los likes”.