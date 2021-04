Daniela Nicolás reveló supuesta teoría que involucra a Josefina Montané, Mayte Rodríguez y Kika Silva

Todo comenzó cuando la actriz Josefina Montané recibió este mensaje en TikTok: “Hola Maite, eres una mujer hermosa, soy un fan tuyo”.

Evidentemente, la confusión del seguidor vino con una entretenida respuesta de “Pin” Montané, quien a través de un video -que puedes ver más abajo- contó que es habitual que la confundan con Mayte Rodríguez, también actriz.

“No te culpo porque no eres el primero que me confunde con la Mayte. Sí, las dos somos actrices. Sí, las dos somos rubias, pero no somos la misma persona. Una vez iba caminando por la calle y alguien me dice: ‘Usted es la hija de la Carolina Arregui? Y yo: Amo la Carolina Arregui, pero no, no es mi madre’. Así que na’ po Cristián, tú eres fan de la Mayte pero también puedes ser mi fan” (sic), respondió Montané.

Tras ello, recibió cientos de comentarios y uno de ellos fue el de Daniela Nicolás, también actriz y actual Miss Chile para Miss Universo, quien reveló una teoría que circula en la web.

“A mi el otro día me llego un mensaje diciendo que éramos una conspiración y que con Josefina Montané, Mayte Rodríguez y Kika Silva éramos la misma persona 😂😂😂😂”, dijo la Miss Chile.

Su comentario encendió las redes sociales de “Pin” Montané.

Revisa la publicación: