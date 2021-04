Felipe Braun habla de su regreso a la TV: “Este programa tiene mucho que ver con mi cambio de vida”

Este domingo, a las 16:30 horas, 13C pondrá en sus pantallas la temporada número 14 del programa de sustentabilidad “Factor de cambio”, el cual, por segundo ciclo consecutivo, tendrá a Felipe Braun en la conducción. Esta vez, además, el actor debuta como productor del espacio.

Desde la Región de los Ríos, en donde ahora reside, el protagonista de producciones dramáticas como “Tentación” y “Gatas y tuercas” vuelve así a la pantalla este 2021. Relata que este nuevo ciclo del proyecto de 13C estará marcado por la reinvención que la gente ha debido hacer producto de la situación sanitaria que se vive mundialmente, entre las que se cuenta la de él mismo, quien con su esposa y sus dos hijos tomaron la decisión de irse a vivir al sur de Chile en 2020, es decir, en plena pandemia.

Al respecto, Braun señala a RadioAgricultura.cl que “durante el último año muchos de nosotros tuvimos que reinventarnos, volver a empezar, y eso en muchos casos ha significado un respiro para nuestra realidad y para la Tierra”.

A lo anterior, Felipe agrega que “es por eso que en esta nueva temporada de “Factor de cambio” quisimos focalizarnos en eso y poder mostrarles a todos en qué están los emprendedores, científicos, empresas, etcétera, y cómo trabajan sus proyectos hoy y cómo creen que será en el futuro”.

De esta manera es como la 14va temporada de “Factor de cambio” trasladará a la audiencia a diversos lugares a lo largo de Chile, mostrando iniciativas de rescate animal, conservación de parques y santuarios de la naturaleza, turismo comunitario, emprendimientos innovadores, proyectos artísticos y educativos, etcétera.

“Este programa tiene mucho que ver con mi cambio de vida, con lo que he hecho en el último año de mi vida en que me vine a vivir al sur y desde aquí quiero traspasar lo que me interesa y lo que creo que es útil para todos”, destaca a RadioAgricultura.cl el también intérprete de “Ariel Mercader” de “Machos”.

Además, esta nueva entrega de “Factor de cambio” traerá algunas novedades en los formatos. Ya no solo se podrá ver “Factor de cambio” a través de las pantallas de televisión, sino que también se descubrirán nuevos contenidos en las plataformas digitales de 13C: redes sociales, Emisor Podcasting y lives de Instagram, por ejemplo.

Asimismo, Francisca Álvarez, directora y creadora del programa, también cuenta que en esta nueva edición se abordarán proyectos de innovación científica y académica de la mano del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“El tema de la sustentabilidad ahora está mucho más presente que antes y estamos más preocupados de la Tierra y el cuidado de las acciones que estamos haciendo las personas y las empresas”, enfatiza Felipe Braun, el conductor y productor de “Factor de cambio”.

El ciclo 2021 de este espacio contempla 16 capítulos y se emitirá todos los domingos a las 16:30 horas por las pantallas de la señal cultural de Canal 13.