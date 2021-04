“Carlos estaba detenido con arresto domiciliario y yo acompañándolo”: Cecilia Bolocco valoró el gran apoyo que recibió de parte de Felipe Izquierdo en complejo momento de su vida

Este lunes comenzó el programa “¡Viva! con Cecilia Bolocco”, conducido por la propia modelo chilena, quien tuvo como invitado al actor Felipe Izquierdo.

Durante el espacio, ambos hablaron abiertamente sobre la gran amistad que mantienen, donde Felipe también dejó entrever la gran admiración que siente por la animadora.

El comediante chileno comenzó expresando que consideraba a la animadora como una persona de buen corazón, que nunca hablaba mal de nadie.

Incluso, reveló que “viví contigo cosas en Argentina y en muchos lugares, donde había estigmatización, reproche, prejuicio y tú nunca actuaste de mala fe, tú siempre fuiste una mujer muy de adentro positiva, yo creo que eso viene de tu familia también”, indicó. Fue en este contexto que Cecilia señaló que esto venía de “mi madre y de mi padre por supuesto”.

Tras esto, Felipe aseguró que “la radio debe estar de fiesta no hay ninguna duda, y siento que hay mucha gente que quería escuchar un alma pura como la tuya, que yo creo que además está en el mejor momento de su vida“, dijo el actor.

“Eres una mujer extraordinaria, así que yo creo que todo lo que viene en adelante va a ser bueno para los que te escuchan y bueno para ti también, porque yo sé que esto te hace bien porque te comunica”, expuso Izquierdo.

Fueron estas palabras las que emocionaron a la conductora del programa, quien manifestó que “me dejas sin palabras… yo solo quiero decir que todo lo que dices con respecto a mí y cómo me he podido sobreponer a tantas pruebas, tiene mucho que ver con el hecho de que tengo grandes amigos, que has sido tú un pilar importante, ¡por Dios que me acompañaste en tantos momentos!“, declaró.

“Por Dios cómo estuviste cuando partimos a Estados Unidos con tus llamadas y en tu voz que también se sumaba a la mía como de agonía en muchos momentos, pero me alentaba con una fuerza que no sabes lo que significó para mí“, añadió.

“Entonces, el no estar solo es muchas veces lo que uno necesita, porque yo creo que el alma de cada uno de nosotros tiene adentro esa chispa divina. Somos todos hijos de Dios al final o del Dios que uno quiera creer”, complementó Bolocco.

En este sentido, Cecilia declaró que “para mí tu eres un hermano. No me voy a olvidar nunca, yo recién casada con Carlos (Menem), terminamos en Don Torcuato donde él estaba detenido con arresto domiciliario y yo acompañándolo y empezamos a comunicarnos por mail, ¿te acuerdas? y nos escribíamos todas las noches, era como mi desahogo y tú me escribías a mí, y por Dios que fue bello porque fue para mí un regalo contar con esa claridad tuya, con esa mirada maravillosa, incluso al momento de enfrentarte tal vez a uno de los momentos más duros de tu vida con Felipito, que enfermó muy mal, muy gravemente y era una situación compleja”, sostuvo.

“Así que hemos estado juntos y nos hemos acompañado y esa es la gracia de la amistad, el no estar solos”, finalizó.