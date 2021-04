“Me cuesta levantarme y hacer que la vida continúe”: El preocupante mensaje que compartió Tamara Acosta en sus redes sociales

Un sensible mensaje fue el que compartió la actriz Tamara Acosta en sus redes sociales, donde relató lo difícil que ha sido la pandemia para ella.

En su cuenta de Instagram, la reconocida intérprete chilena expresó que “no les voy a mentir, no voy a decir frases positivas y motivadoras, me cuesta mucho la cuarentena, me cuesta levantarme y hacer que la vida continúe“, indicó.

En este sentido, manifestó que “me imagino que muchos sienten lo mismo, es muy triste, cómo no va a ser triste! Solo puedo decir: Un día a la vez“, dijo Acosta.

Junto a esto, reconoció admirar “profundamente a la gente positiva y los envidio un poco también.

Amor es todo lo que aún nos queda“, declaró finalmente, dejando preocupados a sus más de 300 mil seguidores, quienes inmediatamente les enviaron su apoyo a la actriz.

Revisa la publicación acá: