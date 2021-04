“No podría decirles que soy del pueblo”: Fran García-Huidobro aseguró pertenecer a la “minoría de privilegiados” tras responder abiertamente a las preguntas de sus seguidores

La animadora Fran García-Huidobro se sinceró con sus seguidores de Instagram, mediante una transmisión en vivo que realizó el pasado jueves.

Todo comenzó cuando la comunicadora respondió a una afirmación de un seguidor, que aseguraba que la animadora “era del pueblo”. Ante esto, García-Huidobro fue enfática en contestar que “dicen que yo soy ‘del pueblo’. No, la verdad que no“, dijo, según recogió Glamorama.

“He sido una mujer muy privilegiada desde que nací, en una familia con una situación económica buena. Nací en España, para los que no saben. Soy oriunda de Madrid. Nací el año 73, en noviembre“, añadió la animadora.

En este contexto, reiteró que “así que sí, nací fuera de Chile, he vivido en Chile toda mi vida, pero no soy del pueblo. Sería mentira. Sería decirles ‘yo soy de ustedes, de la galucha’. No, no es cierto. He sido una privilegiada toda la vida. Es el lugar desde el que me comunico con ustedes y donde trato de entender la realidad de todos los demás. Pero aun así no podría decirles que soy del pueblo, porque es mentira. No, no soy del pueblo“, sostuvo.

“Pertenezco a la minoría de privilegiados de este país desde que nací, porque uno no elige donde nace. Lo saben ustedes. Viene la cigüeña arriba y lo tira a uno en una familia determinada. No soy del pueblo, pero soy una mujer muy afortunada porque tengo una familia hermosa”, declaró Francisca en su cuenta de Instagram.

Finalmente precisó que “mis papás son separados desde que tengo nueve años y, sin embargo, ambos muy presentes, mi papá y mi mamá. Entre los tuyos, los míos y los nuestros somos seis hermanos. Así que sí, soy muy afortunada de tener la familia que tengo, más allá de las lucas, por el apoyo y la contención que siempre he tenido“, finalizó.