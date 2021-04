"¿Te sacaste los cachetes...?": La desubicada pregunta que molestó a Jani Dueñas en Instagram

Gracias a las redes sociales múltiples rostros han podido compartir con seguidores e informar de sus eventos o actividades, lo cual también los ha expuesto a recibir duros comentarios por parte de los cibernautas.

En este sentido la comediante Jani Dueñas durante las últimas horas recibió ácidos mensajes por parte cibernautas de Instagram, quienes arremetieron contra su aspecto físico.

“¿Te operaste la cara? ¿Te sacaste los cachetes o no? ¿Cuándo te hiciste esta operación“, le preguntaron sin anestesia, luego de que compartiera una postal en donde solo aparece su rostro.

Tras esta consulta, la comediante replicó: “No me he operado nada, pero si afuera no sé por qué debería importarte a ti o a nadie“.

Esta respuesta recibió el apoyo de sus seguidores, quienes salieron a defenderla tras esta consulta, lo que ocasionó un nuevo mensaje del usuario que preguntó sobre una supuesta operación.

“Lo pregunto porque había pensado en hacerme bichectomia, entonces como vi que antes tenías la cara mas rellena y ahora mas fina pensé que te habías hecho la cirugía. Puedo suponer que es dieta entonces, bien. PD: no entiendo porque tus fans se enojan con una pregunta simple de responder, ¿es idea o la gente esta loca?”, aclaro.

Finalmente Jani Dueñas cerró el tema expresando: “Tal vez es por la forma en que lo preguntas“.

Aquí puedes ver la publicación que ocasionó el intercambio de mensajes: