“Tocas a una y responderemos todos”: Este será el lema del programa de Carmen Gloria Arroyo en abril

La nueva temporada del programa conducido por la abogada Carmen Gloria Arroyo, que comenzó en marzo, asumió un fuerte compromiso con la mujer y en especial con la erradicación de la violencia en su contra, por lo que el primer martes de cada mes se tratará un tema específico en esta materia. En abril, el espacio de servicio de TVN abordará el femicidio.

Durante la emisión de hoy, la abogada partió con un potente mensaje: “Me engañó. Me iba a dejar. Me rechazó. No me quería. Era mía… ¡No! ¡Basta! Criando solas a nuestros hijos aprendimos que no somos el sexo débil. Sobreviviendo y reinventándonos descubrimos que no somos algo que puedas tomar o poseer a tú antojo. Y te hablo a ti, que la insultas y la agredes. A ti que te burlas de los tribunales y policías para acosarla y aterrorizarla. Te hablo a ti, cobarde, que cual depredador que persigue su presa la has asustado, aislado y acorralado durante tanto tiempo, que hoy sólo espera tu último zarpazo. Pero esta vez no está sola, tocas a una y responderemos todos. Por nuestras hijas, madres, hermanas, amigas, por Ariana, Bartolita, Mariana, Yorka, Herlin, Estefanía, Kimberly, Norma, Valeria, y por todas nuestras mujeres desenterramos cada raíz podrida hasta cambiar la historia machista”, afirmó Carmen Gloria Arroyo.

Para conocer y abordar en profundidad sobre el femicidio, participaron también en el programa: Yolanda Pizarro, experta en equidad de género, el ex fiscal Sabas Chahuán y el ministro de justicia, Hernán Larraín.

Como es habitual, el programa presentó nuevos casos, entre ellos el divorcio de una pareja que tuvo una relación marcada por la violencia. En esta oportunidad Carmen llegó junto a su hija Grace, y por otro lado el demandado, Guillermo. Dentro del relato, la mujer comentó que los años al lado de su exmarido los recuerda como los peores de su vida y no quería eso para su hija, por lo que sola luchó para salir adelante buscando que nada le faltara. Además, Carmen aseguró que fue víctima de violencia intrafamiliar, recibiendo agresiones en reiteradas oportunidades. Ante esta situación Guillermo comentó: “como dos veces la castigué cuando estaba ‘curao’”. Esta declaración enfureció a Carmen Gloria Arroyo, quien aseguró que le daba mucha rabia escuchar a un hombre como él y destacó la dignidad de Carmen, quien sola sacó adelante a su hija.