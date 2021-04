“Pasaba una o dos chiquillas que ellos elegían del lugar”: Pamela Díaz asegura que actores de “Hippie” hacían el “minuto feliz” en los camarines

Una singular confesión fue la que realizó la animadora Pamela Díaz, en una nueva emisión del programa “Me Late Prime”, acerca de varios actores nacionales.

Según explicó en el espacio, hace varios años atrás -cuando ella asistía a eventos- habían actores que integraban en el elenco de la teleserie Hippie, producción emitida por Canal 13, quienes realizaban un ‘minuto feliz’ en los camarines, término que ella explicó detalladamente.

“Yo me acuerdo de cuando estaban estos actores y otros, cuando hacían Hippie, y desfilaban, y los chiquillos hacían el ‘minuto feliz’ en el camarín”, reveló, agregando que “yo salí una vez del camarín porque me sacaron, me tocaba desfilar y después yo no podía entrar al camarín“.

En este sentido, contó en qué consistía el ‘minuto feliz’: “Pasaba una o dos chiquillas que ellos elegían del lugar, ella iba y se besaba y se toqueteaba y después se iba”, afirmó.

“Bueno y le decían ‘minuto feliz’y las chiquillas decían, ‘sí, queremos el minuto feliz’, y ellos cagaos de la risa”, sostuvo, añadiendo que “eran varios actores y varios modelos”.

Escucha acá parte de sus declaraciones: