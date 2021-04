Stefan Kramer volvió a imitar a Rodrigo Sepúlveda: “El día en que ‘Sepu’ se quería hacer un cafecito”

Hace unos cuantos días el imitador Stefan Kramer sacó risas en las redes sociales tras compartir una rutina en donde personificó al periodista Rodrigo Sepúlveda.

Ahora Kramer compartió un nuevo video, en donde imitó al conductor del noticiero de Meganoticias en la cocina, preparándose un café.

“El día en que #Sepu se quería hacer un cafecito“, redactó junto al video, en donde señaló: “Hola hola, ¿cómo están?, ¿cómo les va? Yo aquí, intentando hacer un café y no queda, eso me calienta, me da rabia, me embronca“.

Luego continuó: “Bueno, buena semana, que les vaya bien. ¡Por la mierda! Perdón por la expresión“, cerró.

El registro sumó positivos comentarios en donde lo calificaron de “seco” y “Te puedes ausentar del trabajo Rodrigo, tienes tu reemplazo“, fueron algunos de los mensajes que se vieron.

Aquí puedes ver el video: