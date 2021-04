Mario Velasco aseguró que CHV “vetó” su relación amorosa durante su paso por “Yingo”

El animador Mario Velasco, en su programa “Zona de Estrellas”, reveló una incómoda situación que sufrió cuando trabajaba en el programa “Yingo” de Chilevisión.

En este sentido el comunicador señaló haber recibido un llamado de atención por parte de los altos mandos del canal privado, luego de que iniciara una relación amorosa con una colega.

“En algún momento tuve un acercamiento a una periodista del área de prensa de Chilevisión, en lo cual, cuando se enteran las altas esferas de este canal, me mandan a llamar a reunión. Y me dicen ‘momentito, ahí no, salga de ahí, ahí no se puede. Tome su cosita, su pirulita loca, dese media vuelta y busque en otro lado“, rememoró el comunicador.

Tras esto Velasco señaló que no le ocurrió en solo una oportunidad, sino que en dos. “Me pasó con dos rostros del canal, el otro no trabajaba en el área de prensa pero sí era uno de los rostros mejor evaluados del canal, entonces me dijeron ‘tampoco’“, aseguró.

Finalmente Velasco no precisó las razones que podrían incomodar a sus altos mandos por sus relaciones amorosas, pero expresó que “recordemos que la farándula en ese momento era dura y si se sabía esto, en el fondo lo que iba hacer era poner a un rostro que goza de credibilidad en un área que no era lo que el canal buscaba y supuestamente estaba invirtiendo“.