La imagen con la que Luis Gnecco respondió a la polémica con Denise Rosenthal: "Váyanse al..."

Crédito: Got Talent Chile

Hace unos días se gestó una gran polémica en el programa de Mega “Got Talent Chile“, luego de que se presentara el Centro Cultural y Artístico China Chile, que enseñó en el escenario la “Danza del León Sur”.

En este contexto la jurado Denise Rosenthal se mostró complacida por la presentación, opinión que no fue compartida por Carolina Arregui y Luis Gnecco, quienes votaron de forma negativa y no permitieron que la agrupación clasificara.

“Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no”, fue parte de lo que expresó Gnecco.

Esto generó una inmediata reacción de Rosenthal, quien se mostró sorprendida ante la negativa: “No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza (…) Eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas“, expresó.

Ante esto, Luis Gnecco lanzó una frase que generó una gran polémica: “Que vayan al Parque O’Higgins a verlo, de verdad“.

Debido a sus palabras, el nombre del actor se transformó en trending topic , recibiendo múltiples mensajes en las redes sociales, por lo que el intérprete decidió reaccionar compartiendo una fotografía en Instagram.

Aquí puedes ver su publicación en Instagram, plataforma en donde bloqueó los comentarios.