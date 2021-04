“¿Por qué no se van un ratito a la cres…?”: Cata Pulido defiende a Luis Gnecco tras polémica en “Got Talent Chile”

La actriz y opinóloga Catalina Pulido abordó la polémica votación que se vivió en el programa “Got Talent Chile” donde Denise Rosenthal encaró a Luis Gnecco y a Carolina Arregui tras votar en contra del show del Centro Cultural China Chile.

“Esto es impresionante. Se pasaron. Qué vergüenza“, dijo en cámara la cantante, generando repercusiones en redes sociales (VE EL VIDEO ABAJO).

Al respecto Pulido en su programa con Patricia Maldonado, “Las Indomables” dijo que “ahora están todos tan sensibles. Que no se puede decir nada”.

“Todo Twitter ‘más Denise Rosenthal, menos Luis Gnecco’. Lo único que dijo es que no le había gustado el espectáculo. Y ahora no puedes decir nada porque todos se sienten tocados, sensibles. ¿Por qué no se van un ratito a la cresta?”, agregó fuertemente.

“El arte es super subjetivo, a ti te puede gustar algo como a mí no me puede gustar. ¿Por qué tienes que obligar al caballero a que le guste una cosa? Usted se esta presentando en un programa de talento. Tiene dos opciones, que le guste o no le guste al jurado. Si no está preparado para las críticas o para no ser aceptado, bueno, no sea artista o no se presente“, expresó Pulido.