“De alguna manera está haciendo un chantaje para bajar su candidatura”: Monserrat Álvarez opina sin filtro sobre polémica declaración de Pamela Jiles

Una particular opinión fue la que dio a conocer durante esta jornada la periodista Monserrat Álvarez, sobre las polémicas declaraciones expresadas por la diputada y carta presidencial, Pamela Jiles.

Desde el Congreso, la parlamentaria emitió un potente mensaje, para que el Gobierno no recurra al Tribunal Constitucional por el proyecto que busca un tercer retiro de fondos previsionales.

“No tengo hoy más tarea que salvar las vidas de los que nadie escucha, solo me anima el amor a mi pueblo (…) me comprometo a no presentar ninguna candidatura presidencial si el Gobierno patrocina el proyecto del tercer retiro”, dijo Jiles, causando revuelo en los espectadores.

Incluso, la propia conductora del matinal “Contigo en la mañana” reaccionó ante las palabras de la diputada, indicando que es una especie de “chantaje”. “Evita Perón. Me acordé de Evita Perón“, dijo la comunicadora.

“A ver, para entenderlo bien: no es que Pamela Jiles bajó su candidatura. Le está poniendo un precio, y de alguna manera está haciendo un chantaje para bajar su candidatura“, complementó Álvarez.

En este sentido, aseguró que “no le va a resultar, porque el gobierno no va a retirar la posibilidad de requerir al Tribunal Constitucional para que Pamela Jiles retire su candidatura, me imagino yo”, cerró.