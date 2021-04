Miguel Bosé se refirió a su adición a las drogas: “Llegué a consumir casi dos gramos diarios”

Recientemente el cantante Miguel Bosé conversó con Jordi Évole en el canal La Sexta de España, luego de que pasara bastante tiempo sin dar entrevista a medios de comunicación.

En este contexto el intérprete repasó diversos aspectos de su vida, como el alejamiento con sus hijos, la tuición, la pérdida de voz, el quiebre con su expareja y su relación con las drogas.

Respecto a esta última, expresó: “Pensaba que era una parte necesaria, ligada a la creatividad. Pero cuando el consumo es habitual, las drogas dejan de ser un aliado y pasan a ser enemigos”,

Tras esto, desclasificó un antiguo episodio en donde habría llamado a unos amigos en la noche y les dijo: “‘Quiero ir de fiesta’. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana; me salió baratísimo“, de acuerdo a El País.

Sobre la misma línea expresó: “Se convirtió en una dependencia diaria, empezó a perder la gracia y a causar problemas serios. He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría (marihuana), éxtasis“.

Finalmente señaló que el puso alto a todos los excesos: “Subiendo unas escaleras hacia un escenario para un ensayo, mi road manager me dijo: ‘Está todo preparado’. Y yo le contesté: ‘Se acabó”“.