José Antonio Neme protagonizó “chascarro” en su trayecto a Mucho Gusto: “Van a decir que uno es hue…”

El pasado martes el animador José Antonio Neme protagonizó un chascarro, el cual lo obligó a llegar tarde a sus labores en “Mucho Gusto”.

Esto ocurrió luego de que el animador de Mega se quedara en panne, por lo que debió esperar que una grúa lo remolcara.

La situación además quedó expuesta luego de que el matinal hiciera un contacto en vivo con Simón Oliveros, quien se encontraba en la Avenida Kennedy, en Las Condes.

“No me vas a creer, no es para la tele, me quedé en panne. El auto no prende“, sostuvo Neme en el despacho.

Luego Oliveros le consultó: “¿Tú sabes cómo se llama esta panne, cierto?“, lo que generó una divertida respuesta de José Antonio.

“Ahora, más encima, van a decir que uno es hueón (sic)“, replicó el periodista.