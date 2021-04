Mario Kreutzberger reveló que lleva más de un año encerrado por la pandemia y fue a un psiquiatra

El animador Mario Kreutzberger, conocido también como “Don Francisco”, recientemente habló con Martín Cárcamo en el programa “De tú a tú“, en donde repasó diversos aspectos de su vida.

Uno de los temas que tocó fue cómo la pandemia lo afectó, señalando que lleva más de un año encerrado producto del confinamiento, pasando por distintos estados anímicos: “Por eso en algún momento tomé la asesoría de un psiquiatra, para yo entenderme mejor y ser una mejor persona“, sostuvo.

En la misma línea expresó: “Sentía que había un cambio, y, de hecho, hay un cambio (…) Ahora yo tengo que vivir mucho más con ese Mario Kreutzberger (y no con Don Francisco), que no es ni tan alegre ni cuenta chistes, ni es tan rápido. Yo no hablo tan rápido como estoy hablando aquí, si yo te hago la entrevista como Mario no la ve nadie. Esa es la verdad”.

En este sentido aclaró que el psiquiatra no le dio medicamentos, en donde Cárcamo le preguntó si le han ayudado las sesiones: “Esto no es una cuestión de un día y me faltarán dos mil“, precisó.