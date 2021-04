VIDEO | Zac Efron protagoniza cortometraje que plantea nuevos desafíos para las empresas cosméticas

Un impactante cortometraje se comenzó a viralizar durante estos últimos días, realizado por Zac Efron, Taika Waititi, Olivia Munn, Pom Klementieff, Tricia Helfer, Rodrigo Santoro y Ricky Gervais, que busca acabar con las pruebas cosméticas en animales.

Dirigida y escrita por Spencer Susser, la animación stop motion producida por la ONG animalista Humane Society International (HSI) es protagonizada por Ralph, un conejo que sobrevivió a extensas pruebas con animales. El cortometraje que se estrenó el pasado 6 de abril de este año y fue acompañado con la campaña #SaveRalph, dirigida por HSI, la cual hace un llamado a las empresas de cosméticos a prohibir el testeo en animales.

El cortometraje ha dado una gigantesca visibilidad al tema de la crueldad en experimentación animal en laboratorios para la cosmética, una práctica que data desde principios del siglo XX, cuando una mujer se aplicó máscara de pestañas y quedó ciega a causa del producto. Lamentablemente y desde entonces, estas pruebas comenzaron a ser algo usual en la cosmética y en los productos de cuidado personal.

En el Chile actual y en casi todo el mundo, antes que cualquier químico para uso humano sea comercializado debe ser aprobado por las organizaciones correspondientes para certificar que el producto sea inocuo, no tóxico y seguro.

En el caso de nuestro país, el Instituto de Salud Pública (ISP) es el encargado de dicha tarea. Consultada al respecto, Ignacia Uribe, fundadora de Vegetarianos Hoy considera que el mayor desafío de instalar la discusión sobre los derechos animales en Latinoamérica es hablar de sintiencia. “Podemos hablar de derechos animales cuando se trata de perros y gatos, pero muchos se ponen un poco incómodos cuando hablamos de derechos animales en general”, sostuvo.

Sin embargo y a pesar de que el testeo animal es una práctica del siglo pasado, se sigue utilizando como método para probar tanto los ingredientes como el producto final en cosmética, a pesar de que existen pruebas alternativas con un 80% de efectividad que no requieren el uso de animales.

Cabe señalar que la regulación chilena para el testeo animal no existe. Si bien, no está permitido, tampoco está prohibido. El Reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos no exige pruebas ni tampoco las condena, lo que deja una ventana para que ciertas instituciones las puedan realizar.