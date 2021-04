Christián Pino dedicó romántico saludo de cumpleaños a la ministra Karla Rubilar

Christian Pino dedicó un romántico saludo de cumpleaños a su polola, la ministra Karla Rubilar. El periodista publicó las emotivas palabras en su cuenta de Instagram y sorprendió a los seguidores de la titular de Desarrollo Social.

Es necesario destacar que la pareja reveló que mantiene una relación amorosa en Agosto del año 2019. “Primera vez que estoy con una mujer con la que comparto tantos temas en común”, señaló el comunicador en la oportunidad en conversación con Las Últimas Noticias.

Ahora, Pino compartió una fotografía donde posa con la ministra, a quien expresó sus más profundos sentimientos. “Nuevo ‘Año Nuevo’ juntos y ‘encuarentenados’, pero juntando cada día las ganas de salir a descubrir ese mundo que nos espera allá afuera… Tenemos toda la vida por delante”, partió el periodista.

A lo anterior agregó: “Feliz Cumpleaños a una tremenda mujer, los que te conocemos admiramos tu valentía, tu lealtad y tu coraje para defender lo correcto, no te rindes ante ninguna adversidad. Eres una madre que siempre lucha hasta el final. ¿Cómo no me iba a enamorar de ti?💕”

Revisa la publicación a continuación: