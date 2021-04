“Ha sido una burla (…) se están riendo de las personas”: Rodrigo Sepúlveda “golpeó la mesa” por entrega de Bono Clase Media

El periodista Rodrigo Sepúlveda emitió una categórica opinión en sus redes sociales respecto al nuevo Bono Clase Media impulsado por el Gobierno, que ha dejado varias críticas en los ciudadanos debido a su cobertura.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador consideró como una “burla” esta ayuda del Ejecutivo: “Sean honestos. Ha sido una burla la entrega del Bono Clase Media. Basta de letra chica. Piensen en toda la población que lo necesita. Se están riendo de las personas y eso no corresponde. Por 10 o 20 mil pesos de diferencia hay muchos(as) que no reciben el ingreso. Indignante“, apuntó.

Asimismo, cuestionó: “¿Dónde queda el respeto por el ciudadano? ¿Dónde queda el cariño por tu compatriota? ¿Dónde queda el agradecimiento por el que votó por ti? ¿Dónde está la empatía?”, declaró, añadiendo que “no escuchan. Se tapan los oídos. Miren y vean la calle. Ahí está la realidad”.

“Filas pidiendo clave única. Personas sin contratos y les solicitan documentos. Deben llenar todo online y no tiene Internet. Es ridículo. Es casi como la lotería: ver si me gané el bono. No debe ser así . Bono para todos y todas los que lo necesitan“, manifestó el periodista de Mega.

Finalmente, Sepúlveda se mostró a favor del proyecto que busca un tercer retiro de fondos de pensiones, iniciativa que está en trámite en el Congreso.

Revisa a continuación algunas de sus publicaciones:

Sean honestos. Ha sido una burla la entrega del BONO CLASE MEDIA. Basta de letra chica. Piensen en toda la población que lo necesita. Se están riendo de las personas y eso no corresponde. Por 10 o 20 mil pesos de diferencia hay muchos(as) que no reciben el ingreso. Indignante. — Rodrigo Sepúlveda L. (@rodrigosepu) April 19, 2021

Todo enredado. Engorroso. En vez de hacerlo simple lo hacen complicado. Focalizado en vez de ser masivo. Incomprensible. Para apelar te piden datos y las personas no los tienen. Muchos CESANTES no clasifican. La desconexión con la realidad es impresionante. — Rodrigo Sepúlveda L. (@rodrigosepu) April 19, 2021

¿Dónde queda el respeto por el ciudadano? ¿Dónde queda el cariño por tu compatriota? ¿Dónde queda el agradecimiento por el que votó por ti? ¿ Dónde está la empatía? . No escuchan. Se tapan los oídos. Miren y vean la calle. Ahí está la realidad. — Rodrigo Sepúlveda L. (@rodrigosepu) April 19, 2021

Filas pidiendo clave única. Personas sin contratos y les solicitan documentos. Deben llenar todo online y no tiene Internet. Es ridículo. Es casi como la lotería: ver si me gané el bono. No debe ser así . Bono para todos y todas los que lo necesitan. — Rodrigo Sepúlveda L. (@rodrigosepu) April 19, 2021