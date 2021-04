Imitador de Lucho Barrios de “Yo Soy” afirmó que podría ser hijo del cantante: “Existe la posibilidad”

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “Yo Soy“, espacio que busca dar con el mejor imitador del país, en donde se vivió un especial momento luego de que se presentara Fernando Piña, quien interpreta a Lucho Barrios.

Previo a su presentación el cantante compartió una especial reflexión respecto a su vida persona. “Lucho Barrios para mí es muy importante, hay cosas que no las quiero contar, que la gente no sabe, pero muchos a mí me molestan y me dicen ‘tú eres el hijo de Lucho Barrios’, y cosas así”, inició.

Luego continuó: “Yo jamás he querido tocar ese tema públicamente, excepto por una entrevista que me hicieron desde España, donde están recopilando información y evidencia. ¿Te imaginas fuera verdad?“.

En este sentido sostuvo: “Existe la posibilidad real. No está mi madre, ni está mi padre. Lo dije en una oportunidad, por respeto a mi padre que me dio el apellido, nunca indagué, nunca busqué, nunca lo he buscado ni lo estoy haciendo ahora”.

Finalmente se manifestó respecto a que esta posibilidad sea real, señalando que teme que “la familia podría pensar que son sus bienes y no. Si es así, me heredó lo más importante: su voz y con eso yo estoy más que pagado“.

Finalmente le envió un saludo a sus hijas, en donde reconoció “no he sido el mejor papá, pero están siempre en mi corazón”.