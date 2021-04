Kramer lo hizo de nuevo: comediante sacó risas con imitación de alcalde Felipe Alessandri

Durante las últimas semanas el artista nacional Stefan Kramer obtuvo aplausos en las redes sociales luego de que imitara al periodista Rodrigo Sepúlveda, con los comentarios que emite en los noticieros.

Ahora quien fue víctima de su talento fue nada má que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

A través de su cuenta de Instagram el comediante compartió una entrevista del programa “Conociéndote” en la que “Pipe Alessandri” respondió una serie de preguntas de la corrupción, Fiestas Patrias, y otras.

Una de estas interrogantes fue: “¿Le gustaría ser presidente de Chile?“, a lo que Alessandri replicó: “No, no, mi señora me mata… he estado muy poco en la casa. Me reta, porque estoy de domingo a domingo en la pega“.

Aquí puedes ver la imitación: