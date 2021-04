“Ojo, no te equivoques”: “Pancho” Saavedra “frenó” a usuaria que realizó una dura acusación contra él

El pasado 15 de abril, el animador Francisco Saavedra anunció que se uniría a un nuevo proyecto laboral, aunque no del ámbito televisivo, sino que radial.

En aquella oportunidad, el comunicador reveló que se integraría a Radio Pudahuel, lugar donde se desempeñará de lunes a viernes a partir de las 15:00 horas.

No obstante, esta noticia -a pesar de que trajo muchas felicitaciones- también generó críticas de parte de los seguidores del medio, quienes acusaron al animador de “quitarle” el puesto a otro profesional.

“Qué lata que despidan a otro locutor, que llevaba tanto tiempo en la radio“, dijo una usuaria sin filtro sobre la llegada de Saavedra.

Fue en este contexto que el animador decidió responder y lo hizo de manera categórica a través de Facebook: “Le deseo lo mismo, sé que le irá muy bien, pero ojo, no te equivoques, yo no llego porque despiden a otra persona, yo llego porque creo que es algo que me he ganado y me lo merezco“, declaró “Pancho”, siendo aplaudido por sus fanáticos.

