“Soy una extraña en sus vidas”: María Jimena Pereyra reveló la compleja relación que mantiene con sus hermanos

En una nueva emisión del programa “De tú a tú” de Martín Cárcamo, estuvo invitada la destacada cantante nacional María Jimena Pereyra, quien abordó diversos aspectos de su vida privada y profesional.

En específico, la artista comentó la compleja relación que mantiene con sus hermanos. La exintegrante del programa “Rojo, Fama contra Fama” relató que toda su familia se radicó en Buenos Aires para acompañarla en su carrera, determinación que afectó gravemente la relación con sus hermanos.

“Mis hermanos nunca me lo van a perdonar porque fue dejar a los amigos, esos reales que son de la infancia. Y el capricho de la Jime, y por ese capricho estoy acá también“, afirmó.

María Jimena detalló que su padre “tomó la decisión de venir a Chile para que yo pueda desarrollar mi carrera, para que yo pueda ser feliz. Éramos más hermanos y ahora de grande me doy cuenta por qué papá hizo eso de que todo giraba en torno a mí. Y yo no me di cuenta, en algún momento, de parar y decir ‘¿y los demás qué?’“, se lamentó.

De hecho, confesó que en algún momento sus hermanos le comentaron a su pareja, Tania, su pareja, que María Jimena era más como una prima que una hermana.

“Ellos viven todos juntos, somos una familia súper numerosa. Y yo soy la que vive al otro lado y va dos veces al año a visitarlos. No me sentían como una hermana sino como una prima, nunca me lo dijeron a mí, se lo dijeron a Tania y ella me dice ‘¿por qué nunca te sentaste a conversarlo con ellos, todo lo que tú también sientes, lo que tu viviste? Ellos tienen su visión, pero tu visión no la tienen’. Me pesa y me duele haberme perdido tantas cosas”, indicó.

Junto a esto, señaló que sintió un gran agradecimiento cuando para su matrimonio fue toda su familia acompañarla. “Todos estuvieron aquí para mi matrimonio, hasta el último sobrino. Y eso fue la manera de decirme que están igual, aunque sea la prima que vive del otro lado de la cordillera y que no he estado 100% con ellos”.

En esta misma línea, la cantante chilena reveló sentirse responsable del embarazo adolescente de su hermana. “Es mi culpa porque ella tenía su novio en el pueblo y queda embarazada. Tenía 17 años y el novio 15, y creo que lo hicieron para no separarse. Fue un tema porque ellos lo querían tener. Mis padres tuvieron que hablar con los padres del novio porque era menor. Y que les permitieran la patria potestad para que él pudiera vivir con nosotros y ser padres. Y yo creo que todo ese esfuerzo fue por mi culpa”.

Finalmente, María Jimena afirmó que siente culpabilidad por el futuro que tuvieron sus hermanos: “La siento en cada oportunidad en que compartimos todos y yo me siento extraña cuando los voy a ver. Sé que soy su hermana, los quiero, los amo, daría todo por ellos, pero no tengo el cotidiano. Soy una extraña en sus vidas. Me encantaría ser parte de mi familia”, cerró.