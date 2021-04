"Yo no sé si estos cabros habrán fumado marihuana...": Paty Maldonado condena parodia de La Red hacia las Fuerzas Armadas y compara la situación con otros países del mundo

La animadora Patricia Maldonado condenó la parodia a las Fuerzas Armadas realizada en el programa “Políticamente Incorrecto” de La Red, liderado por “Toto” Acuña y Belén Mora.

En su programa “Las Indomables” de YouTube, la exrostro de Mega aseguró que el hecho de ocupar un uniforme de un militar “es un delito en todas partes del mundo, uno piensa que aquí nomás… ¡no!, usar un uniforme en Rusia -estaba leyendo- puede llevarlo a la muerte, los pueden condenar a muerte (…) yo les juro que me quedé para ‘adentro’. ¿Para qué vamos a hablar de Corea del Norte? no, no hablemos de Corea del Norte, no se alcanza a poner el uniforme y lo matan, para que tenga una idea“, afirmó.

Junto a esto, aseveró que “por lo menos no hay ningún país que acepte que usted se ría de un uniforme militar, no, no es permitido, entonces me llama la atención que en Chile se pudiera permitir algo tan grave, aparte de faltar el respeto, de mentir, de humillar, de denostar a las Fuerzas Armadas, además, usar un uniforme, a mí me parece de una gravedad pero de verdad”.

Finalmente reflexionó y expresó que “yo no sé si estos cabros habrán fumado marihuana o se habrán fumado un porro de caquita”, tras lo cual su compañera Catalina Pulido señaló que “no, yo creo que se tomaron un ácido Paty, eso no es producto de la hierba”, cerró.