Eduardo Fuentes le envió mensaje a presidente Piñera y le solicitó que no vaya al TC por retiro del 10%

En las redes sociales el nombre de Eduardo Fuentes se tomó las redes sociales, luego de que anoche en su programa “Mentiras Verdaderas” le enviara un mensaje al Presidente Sebastián Piñera.

“No lo tome como una derrota política. Porque la derrota política va a hacer ir al Tribunal Constitucional y que quede la cagada nuevamente, que la gente no tenga qué comer, y que la gente se quede sin dinero. Esa sí que va a ser una gran derrota”, partió señalando en el espacio de La Red.

Tras esto, continuó: “Todos nos podemos equivocar. Si yo fuera usted no hubiera ido al Tribunal Constitucional. Usted dirá que tiene la obligación, en el primer retiro no lo hicieron. No sé qué tan obligado estaba. Pero mientras no sea admitida esa presentación ante el Tribunal Constitucional, usted todavía tiene la potestad de bajarla”.

Luego añadió que la gente necesita dinero para evitar los contagios. “No convirtamos al TC en el verdadero presidente de Chile, no nos merecemos … Hagamos, evítenos a ustedes y a todos más violencia, más rabia, más frustración…“.

Finalmente Eduardo Fuentes recordó a Sebastián Piñera que es una de las 5 fortunas más grandes de Chile, y que hace tiempo señaló que su familia era de clase media.

“Lo único que le pedimos desde este rinconcito, humildemente…Ojalá deponga ante el TC esta solicitud y nos ayude a todos los chilenos a lo menos a tener unos días más tranquilos“, cerró el comunicador.

Aquí puedes ver parte de su relato: