“La que puede, puede”: Catalina Vallejos respondió a las críticas tras salir del país en medio de la pandemia

La modelo Catalina Vallejos fue sumamente criticada en sus redes sociales, y especialmente en su cuenta de Instagram, luego de que compartiera registros de su viaje fuera del país, considerando que las fronteras se encuentran cerradas como medida para prevenir contagios por Covid-19.

Frente a las consultas que recibió la ex “Calle 7”, la joven explicó que “hay mucha gente preguntándome cómo lo hice para salir, porque se supone que las fronteras están cerradas y bla bla blá… Les voy a contar bien toda mi travesía, pero cuando llegue a mi destino. Porque hasta que no esté tranquila y relajada en el lugar adonde voy, no puedo explicar nada. Espero que llegue bien, que salga todo perfecto. Ver a mi pololo. Ahora me voy a reencontrar con él y estoy muy feliz por eso“, dijo.

No obstante, la modelo recibió duros comentarios sobre su viaje: “Viajando en pandemia. Bravo“, le dijo un usuario junto a emojis de aplausos. Tras esto, Vallejos respondió de manera irónica: “La que puede, puede. Y la que no, aplaude como tú“, expresó la modelo.

Finalmente, Vallejos argumentó su viaje señalando que había utilizado la “solicitud extraordinaria de viaje al extranjero”, permiso que se usa para “viajar al exterior de nacionales chilenos o extranjeros residentes de manera regular en el territorio nacional, por motivos urgentes y calificados de carácter humanitario, esenciales para la salud, gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país y para residir en el exterior“, según indica la página web de Comisaría Virtual.

Por lo mismo, el viaje de la influencer se debe a que retornó a Perú donde decidió instalarse a vivir junto a su pareja.

