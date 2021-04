“Tu caricatura no corresponde”: La acalorada discusión entre el Diputado Carter y Gabriel Boric

Un tenso momento se vivió durante esta jornada en el programa Contigo en La Mañana de Chilevisión, cuando los diputados Álvaro Carter y Gabriel Boric se enfrascaron en una discusión, en el marco del tercer retiro del 10% que durante esta jornada podría quedar lista para ser presentada como Ley.

Todo ocurrió cuando el candidato presidencial del Frente Amplio, aseguró que el independiente no había votado a favor en su momento por la iniciativa que hoy se discute en el Congreso, por lo que Carter le respondió duramente.

“No se pique, no mienta Gabriel, no he vitado nunca contra el retiro del 10%”, dijo.

En sus argumentos, el parlamentario afirmó que “voté a favor del 10% pero ese día estuvimos justamente con Julio César y contó una historia del INDAP y cómo los partidos habían secuestrado a las instituciones. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y otras no”.

“Pero no mienta, diga la verdad, nunca he defendido ningún privilegio, tu caricatura no corresponde“, complementó.

“Yo tengo varias de ti pero con la verdad, porque tú has manejado una moto sin documentos, te juntaste con un terrorista, criticaste a las Fuerzas Armadas hace un par de años atrás y te subiste a una barcaza con tu familia, te pido que seas honesto y que tengas grandeza”, arremetió.

Por parte de Gabriel Boric, el parlamentario solamente se inclinó a señalar irónicamente que “soy culpable por subirme a una barcaza”.