Nuevo programa del “Tío Emilio”: Desde un conductor en bóxer hasta el complejo escenario de los botaderos ilegales

Este domingo, a las 22:45 horas y después de “Tele13 central”, Canal 13 pondrá en sus pantallas un nuevo programa. Se trata de “SOS seguridad ciudadana” y será conducido por Emilio Sutherland. En este nuevo espacio prime, el reconocido periodista acompañará y mostrará la labor que hacen día y noche los inspectores municipales en medio de la pandemia en el Gran Santiago.

“Son gente que se pone la camiseta en la labor que están realizando y que tienen una energía a toda prueba, arriesgan la vida muchas veces en situaciones de peligro y tienen un cuero duro increíble. Porque ellos no sólo reciben felicitaciones, sino que también las recriminaciones sin tener arte ni parte debido a que sólo están tratando de hacer cumplir las normas sanitarias u otro tipo de eventos, como evitar accidentes o que se bote basura”, destaca Sutherland sobre la labor de los encargados de Seguridad Ciudadana de las comunas, agregando que “a mí me llama la atención el coraje y la fuerza de esta gente para salir a patrullar muchas veces exponiendo su integridad. Y lo hacen con una convicción que me conmueve y desde su ánimo de ayudar y de hacer una sociedad mejor”.

En el primer capítulo de este programa realizado por la productora Cinefilm, se presentarán siete casos, entre los que estarán, entre otros, una persecución de asaltantes en Las Condes; un accidente con amenaza en Colina; una discotheque clandestina en Cerro Navia; un conductor que protagoniza un choque en La Florida y que lo hace bajo los efectos del alcohol, en pleno toque de queda y manejando en bóxer; y un camión que bota basura de manera ilegal en La Pintana e intenta darse a la fuga.

Emilio Sutherland adelanta que “en cada capítulo mostraremos variados casos, que van desde cómo la gente rompe las normas sanitarias hasta temas de delincuencia y otros tan importantes pero que no se les ha tomado el verdadero peso de lo que significan y que tanto afectan a los vecinos, como es el botar basura de manera ilegal en sitios eriazos. Eso es algo que se da mucho en La Pintana, por ejemplo”.

El ex conductor de “En su propia trampa” añade a lo anterior que “este nuevo programa mostrará la gran cantidad de hechos con los que a diario tienen que lidiar los encargados de Seguridad ciudadana, algunos que llegan a ser insólitos y otros que, en lo personal, me molestan y me provocan enfado”, sintetizando que “esta es una invitación a sumergirse en una gran radiografía de lo que ocurre en Santiago y en la Región Metropolitana en tiempos de pandemia”.

“SOS seguridad ciudadana”, desde este 25 de abril y cada domingo a las 22:45 horas por las pantallas de Canal 13.