“Me siento triste”: El desahogo de Sergio Chamy tras perder frente a “My Octopus Teacher” en los Premios Oscar

Un emotivo desahogo fue el que emitió Sergio Chamy, protagonista de la cinta “El Agente Topo”, tras perder en la categoría de “Mejor documental” frente a la producción “My Octopus Teacher“, filme sudafricano dirigido por Pippa Ehrlich, en los prestigiosos Premios Oscar.

En primera instancia, Chamy indicó que “me siento extraordinariamente bien, estoy contentísimo de conocer algo que no pensaba que iba a ser tan increíble“, dijo desde el evento, en un video que publicó la directora del documental, Maite Alberdi, a través de sus redes sociales.

No obstante, al no ganar el premio señaló que “me siento triste, porque esa película tuvo mucho trabajo de bastantes personas“, sostuvo Sergio Chamy.

A esto añadió que “fue un sacrificio de tres meses que estuvimos metidos ahí en el hogar y por el contenido pensé que podíamos ganar“, afirmó el protagonista de la emotiva cinta.

Revisa acá el momento: