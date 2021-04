“Murió de dos meses, muy chiquitita”: La desgarradora historia de Malucha Pinto sobre cómo perdió a su hermana

La actriz nacional Malucha Pinto fue la nueva invitada al programa “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo y transmitido por Canal 13. En el espacio, la artista abordó diversos aspectos de su vida privada y profesional.

En específico, la intérprete se refirió a la muerte de su hermana, quien falleció a los dos meses de edad. Todo comenzó cuando la actriz relató que cuando ella era pequeña, se mudaron a Brasil junto a su familia por el empleo de su padre. “Fue una época difícil. Allá mi mamá tuvo a la Antonella, que es mi hermana chica, que se murió“, contó Pinto.

En este sentido, afirmó que “ella nació con muchos problemas. En ese tiempo no se sabía que estas enfermedades como la rubéola, si es que tú tenías contacto con alguien contagiado, y estabas embarazada, podías generar muchos daños”.

La actriz reveló que durante el proceso de gestación de su madre, ella y su hermano fueron diagnosticados con rubéola, “entonces nació Antonella con muchos problemas”, afirmó la actriz.

“Yo tenía diez años. Fue muy impactante porque yo esperé mucho a esa guagüita, estuve muy cerca de mi mamá durante el embarazo. Estaba muy ilusionada”, confesó Malucha.

Tras esto, comentó que su mamá estuvo muy enferma luego del parto, razón por la cual no conoció a su hermana: “Ella murió de dos meses, muy chiquitita“, reconoció la intérprete nacional.

“Yo fui la única que la tomó en brazos, de toda mi familia. Yo lo registré como ‘que no la pelearon’. Eso quedó en mi corazón, porque mi mamá nunca la conoció, mi papá nunca la tomó“, contó.

Finalmente, reveló que tras su muerte, su familia no volvió a abordar este tema: “Es tan fuerte que cuando mi mamá quiso traerse a la Antonella (a Chile), no la pudo encontrar, se perdió”, dijo. Sobre el entierro afirmó que “yo creo que no hubo. Sus huesitos quedaron en alguna parte, que se perdieron. Sus restos quedaron en alguna parte misteriosa”, cerró.