“Tu ropa no está a la altura de momento”: Dani Palavecino recibe “lluvia” de críticas por su outfit en la previa de los Premios Oscar

La actriz chilena Daniela Palavecino recibió una lluvia de críticas a través de sus redes sociales, luego de aparecer con un “relajado” outfit en la previa de los Premios Oscar, específicamente en el hotel donde se hospedaba el equipo de “El Agente Topo”, cinta nominada en la categoría de “Mejor Documental”.

La intérprete se dirigió hasta el lugar para apoyar a una de sus mejores amigas, Maite Alberdi, quien es directora del documental chileno, protagonizado por Sergio Chamy.

Según explicó en su cuenta de Instagram, Alberdi “es mi mejor amiga desde el colegio y la verdad es que siempre me he sentido tremendamente orgullosa de la persona y profesional que es“.

En este sentido, enfatizó que “desde que éramos niñas siempre fue muy talentosa y trabajadora. Con una sensibilidad, intuición e inteligencia única y además con un tremendo sentido del humor. Cuando una persona tiene todas esas cualidades y más, es muy probable que tenga muchos éxitos y alegrías en su vida. Hoy, una vez más, me llena de orgullo con esta nominación al Oscar y esta tremenda película documental. La verdad es que siempre he amado todas sus películas y hoy, una vez más, se me cae la baba de tanto orgullo”.

No obstante, la actriz fue duramente criticada en la publicación tras posar con un particular atuendo, el que incluía un chaleco y botines cafés, lo que muchos consideraron como “fuera de lugar”.

Tras esto, Palavecino tuvo que salir a explicar su vestuario, indicando que “yo no fui a la alfombra roja ni a Los Oscar por eso no estoy de gala 😜, sólo estuve con el equipo antes y después de la ceremonia en el hotel. También es importante mencionar que todo se hizo con PCR negativo al día“, argumentó.

Revisa acá la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Palavecino (@dani_palavecino)

A continuación algunos mensajes: