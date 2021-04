Fran García-Huidobro y el por qué acaba su programa “Cómplices”: “Me da lata”

Durante la jornada del pasado martes la comunicadora Francisca García-Huidobro realizó un anuncio sobre su programa “Cómplices”, el cual conduce junto a Ignacio Gutiérrez, el cual llegó a su fin.

“Gracias a los más de dos millones de cómplices que nos acompañaron en nuestra primera temporada. Volveremos pronto”, relató en una gráfica que compartió la animadora en sus historias de Instagram, en donde los mensajes de los seguidores del espacio no se hicieron esperar.

En este sentido la ex “Sigamos de Largo” optó por realizar una transmisión en vivo en donde entregó detalles del fin de su programa con Gutiérrez, descartando de plano una pelea con el periodista, como algunos especularon.

“Veo mucha desazón y tristeza… Siento que tengo que explicarles un poco, para que no crean que nos peleamos o pasó algo bravo”, dijo la ‘Dama de Hierro’, agregando que “no pasó nada, pasó que estamos en demasiados proyectos”, partió señalando.

Tras esto señaló: “A pesar de que lo pasamos la raja los viernes, igual que ustedes, pero Nacho está con muchos proyectos, yo también y no nos da la cabeza en este momento“, aunque reconoció que esta pausa no quiere decir “que se acaba o que no vuelve nunca más”.

Por otro lado Fran señaló que este no es el fin definitivo. “Tenemos ganas de volver pero un poco más organizados, más ordenados. Lo estábamos pasando muy bien, pero se puso muy cuesta arriba en términos de producción”, expresó.

En la misma línea sostuvo: “Queremos tener horarios más determinados, porque había una confusión en general. Además, a veces no me escuchaba yo, a veces no se escuchaba Nacho. Vamos a organizarnos para volver de una manera más profesional”.

Finalmente señaló: “Me da lata y pena, pero también me emociona ver la cantidad de gente que dice ‘no se vayan’. Vamos a parar Cómplices hasta nuevo aviso, que yo espero sea lo antes posible“.

