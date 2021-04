“Me embaracé altiro y lo perdí”: Aranzazú Yankovic y su complejo camino para convertirse en madre

La actriz chilena Aranzazú Yankovic reveló diversos detalles de su vida privada, tras ser invitada el programa “Milf” de TV+. En el espacio, la intérprete abordó particularmente su camino para convertirse en madre, revelando incluso que tuvo una pérdida de embarazo.

Todo comenzó cuando la artista detalló cómo ha sido la maternidad a sus 46 años y con un hijo de dos años: “Fui mamá añosa”, sostuvo la actriz, relatando que antes de eso perdió a su bebé en gestación.

“Fui a un doctor, uno cree que no le va a importar. Pero igual me dijo: ‘no, tienes pocos óvulos’. Y yo lloraba como María Magdalena. Íbamos a empezar a hacer fertilización in vitro“, afirmó Aranzazú.

En este sentido, aseguró que los médicos le aconsejaron que tomara vitaminas por dos meses, tras padecer hipotiroidismo: “Parece que es súper importante para las mujeres que quieren ser mamás“, indicó.

No obstante, señaló que “empecé a tomar Eutirox, me embaracé altiro y lo perdí. Fue súper triste, pero tampoco tan terrible“, dijo añadiendo que “después me embaracé de nuevo, a los dos meses, y ahí nació mi hijo. Guillermo (su pareja) se fue en volada (y dijo) ‘tengamos otro’. Pero me da susto, creo que no hay que mostrarle los dientes tanto a la vida. Ya me regaló algo”, dijo Yankovic finalmente.