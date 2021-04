“Se fue al diablo todo”: El crudo análisis de Luis Alarcón sobre las consecuencias de la pandemia para los actores

Un crudo análisis sobre la llegada de la pandemia fue el que realizó el destacado actor chileno Luis Alarcón, tras ser invitado al programa “Reyes del Drama”, donde abordó la situación actual que enfrentan los artistas.

En primera instancia, sobre cómo ha enfrentado la emergencia sanitaria, el intérprete aseguró que “me siento bastante acompañado dentro de esta soledad“, dijo, añadiendo que en este momento vive con su asesora del hogar.

Fue en este contexto que Alarcón aseguró que aún tiene ganas de trabajar: “Yo creo que todavía estoy en condiciones de aportar en ese sentido. Lo último que hice fue el comercial, que estaba correcto pero lo usaron poco“, sostuvo.

Tras esto, hizo un recorrido por algunas de las famosas teleseries en las que participó, señalando por ejemplo que en “Dime quién fue” su papel no tuvo ninguna trascendencia: “No voy a contar las últimas teleseries, porque fueron muy malas, los personajes no tenían ningún asidero (…) Ahí (en Dime Quién Fue) era un tipo malo, que andaba en silla de ruedas, y pasa de aquí para allá y punto. ¿Qué más vas a hacer? Nada. El personaje no tuvo ninguna importancia, daba lo mismo que estuviera“, reconoció.

Finalmente rememoró su participación en El Camionero, indicando que “de ahí en adelante nada. Me han llamado para cortometrajes, pero no se han hecho por la pandemia, se fue al diablo todo. Yo no voy a salir a buscar trabajo, realmente no me interesa. Si me llaman y me pagan bien, voy a trabajar. Pero si el guión es muy malo, no lo voy a hacer“, concluyó.