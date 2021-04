“Soñé con usted”: Iván Moreirá “incomodó” a Monserrat Álvarez con coquetos dichos

Durante la jornada de este martes Iván Moreira protagonizó un particular momento en el matinal “Contigo en la Mañana” de CHV, en donde hizo una singular revelación.

Esto inició luego de que la conductora del programa, Monserrat Álvarez, le consultara sobre sus declaraciones en contra del Gobierno sobre impuesto en el tercer retiro, para quienes tienen mayores ingresos.

“¿Escuché bien o fue un sueño? Porque estaba a punto de dormir“, expresó la animadora, en donde Julio César Rodríguez añadió: “Sería grave que soñara con usted (Moreira), ya estaríamos traspasando todos los límites”.

Ante esto Álvarez bromeó preguntándole a Moreira si se había manifestado en contra del Gobierno, o si había sido “una pesadilla”.

Y precisamente fue la réplica de Moreira lo que generó un curioso momento. “No se deje provocar por los dichos de Julio César, porque lo más importante de esto es que yo también soñé con usted“.

Tras emitir estas palabras, Monserrat Álvarez se mostró risueña, pero también incómoda, por lo que pidió que dejaran el tema hasta ahí.

“No sé si quiero seguir con esto, no es mi tipo señor Moreira. No siga con esto, por favor“, soltó Monse.

A pesar de esto, Iván continuó recordando la conversación que tuvo con JC Rodríguez hace unos días, en donde hablaron sobre intimidades. “No, no, no. No empecemos. Sáquenme esa música, estamos con panel político. No siga por ahí, Iván Moreira“.