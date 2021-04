“¿Por qué no despega en las encuestas?”: Paula Narváez le “para los carros” a J. C Rodríguez por su “predisposición”

“¿Por qué crees que usted que su candidatura no despega?”, le pregunto esta mañana J. C. Rodríguez a Paula Narváez.

La interrogante causó una discusión entre ambos, que impulsó a la candidata presidencial del Partido Socialista a hacerle un llamado de atención al conductor del matinal “Contigo en La Mañana”.

“Yo tengo montones de análisis, pero a usted no le va gustar ninguno. Mire hasta cómo pone sus brazos, no pone ninguna ganas de escucharme”, le replicó la política en medio del debate de la encuesta CEP.

“Si usted ya parte de una suerte de predisposición, lo que yo le diga usted lo va a considerar poco importante“, añadió a su crítica.

“La autoreferencia en este espacio da lo mismo, yo de verdad lo digo súper honestamente. Esto no puede ser un tema de personas, de personalidades, forma parte del problema que estamos”, indicó Narvaéz.

J. C. : “Pero usted es candidata presidencial, no le estoy preguntando de su vida íntima. Le estoy diciendo que ayer salió una encuesta, y he le hemos preguntado que Pamela Jiles le va bien, que Yasna Provoste es un nuevo liderazgo. Y yo le pregunto a usted por qué cree que su liderazgo no despega”

Narváez: “Es una encuesta…”

J. C.: “No, en todas no despega”

Narvaéz: “…es de un reduccionismo enorme partir y analizar nuestra vida a partir e una encuesta. No, seamos serios también”.