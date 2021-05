“Este mundo está loco”: El impotente mensaje de Rodrigo Sepúlveda tras asesinato de niño de 12 años

El conductor de MegaNoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, envió un fuerte mensaje al conocer detalles del asesinato del pequeño Emilio de 12 años de edad en Longaví.

“Yo no sé en qué mundo estamos viviendo… Un niño que sale con sus 2 perros, de 12 años… Termina muerto. Otra vez volvemos a lo mismo, las mismas historias que seguimos presentando acá. Desde que yo estoy aquí, en este lugar, la defensa hacia los niños tiene que ser sin ninguna duda, sin preguntas sin interrogantes”, comenzó diciendo.

“Mire lo que le pasó a Tomacito, a Tamara, a Itan, y ahora vuelve a sucederle a un niño de 12 años que salió a pasear a sus perros por ese lugar”, agregó el comunicador.

“Terrible, me deja sin palabras, me deja golpeado. Me deja como deben estar todos los chilenos acá”, aseveró Sepúlveda.