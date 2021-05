Para conservar la tutela: Padre de Britney Spears dijo que la artista tenía demencia

La batalla legal entre la cantante Britney Spears y su padre Jamie no para. Esta vez se dio a conocer un estremecedor dato: el progenitor acusó que la artista sufría de demencia, motivo por el cual él debía administrar sus finanzas.

La información se revelará en el documental llamado The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservationship que se emitirá el próximo miércoles 5 de mayo a las 21:00 hora inglesa a través de la BBC2.

Britney Spears, de 39 años, lleva desde 2008 sin poder gestionar ni su fortuna ni su vida personal. Tras sufrir una crisis nerviosa que la llevó a raparse la cabeza y a enfrentarse a los periodistas, su padre fue quien tomó las riendas de su tutela hasta día de hoy, algo que tanto la estrella del pop como sus fans quieren que cambie.

Britney Spears podrá hablar en la corte el próximo 23 de junio, algo que puede suponer el principio del fin de la situación que vive.

El movimiento #FreeBritney, impulsado por miles de seguidores de todo el mundo, la apoya en esta lucha por conseguir su independencia.

Los fanáticos están intentando desmontar esta versión alegando que la artista no habría podido aprenderse las canciones ni las coreografías que ha estado realizando todos estos años si sufriera demencia.

En efecto, desde que la tutela de Britney pasó a manos de su padre, la cantante ha grabado cuatro discos y se ha sumergido en cuatro giras mundiales, una de ellas una residencia en el Planet Hollywood de Las Vegas, una de las de más réditos en la historia.