José Antonio Neme descolocó a sus compañeros en pleno matinal de “Mucho Gusto” con inesperada pregunta sobre Tonka Tomicic

En una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, el periodista José Antonio Neme tuvo un inesperado comentario sobre Tonka Tomicic, actual conductora del programa “Bienvenidos” en Canal 13.

Todo comenzó cuando Michelle Adam entregaba su reporte metereológico, cuando Neme consultó lo siguiente: “Quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco“, dijo, descolocando a sus compañeros.

Tras esto, Michelle consultó si verdaderamente no la conocía, a lo que Neme respondió que “no la conozco personalmente, entonces… ¿Cómo es la Tonka?”.

Ante su pregunta, Adam comentó que “es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera”, sostuvo. En tanto, Diana Bolocco se tomó en broma la situación: “Arriba se desmayaron. Nunca más hablaron. Ya, ¿quieres preguntar por alguien más? ¿Polo Ramírez, Amaro?”.

“No, esos no me interesan“, contestó rápidamente José Antonio. “¿Te interesaría qué cosa de la Tonka, si se le vienen días nublados, despejados?”, preguntó nuevamente Bolocco, tras lo cual el periodista señaló que “a la Tonka que se le vengan días despejados porque es una mujer muy talentosa“.

“Es bueno esta cosa de fraternidad entre los compañeros de canal. Ahora, dijo el otro…. Jaja. Para que vean que uno aprende en la vida. Hay cosas tuyas que ahora me gustan“, concluyó Neme.