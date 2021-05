"Si el 100% de lo que comunicamos son muertes y asesinatos...": El desesperado llamado de Claudio Iturra sobre el contenido en los noticiarios

Un desesperado llamado fue el que realizó Claudio Iturra a través de sus redes sociales, sobre el contenido que se emite en los noticiarios de la TV, donde -según el comunicador- solo se exhiben informaciones negativas y no se destaca lo positivo.

En su cuenta de Instagram, el deportista comenzó expresando que “la verdad no veo TV hace años, alguno que otro programa, pero no mucho”, no obstante “ayer en Santiago prendí la tele y vi un noticiero. Lo vi casi completo a esfuerzas de tratar de entender“.

En este contexto, reflexionó y aseguró que “a mí en periodismo me enseñaron que a parte de informar, los medios de comunicación tienen un rol social, una responsabilidad más allá de informar”.

“Hay que entender que la TV está metida dentro del living de tu casa y eso tiene que ver con la cultura, con un rol social”, sostuvo, agregando que “si lo único que mostramos son malas noticias, nada bueno nacerá de ahí. Si el 100% de lo que comunicamos son muertes y asesinatos, nada bueno saldrá de ahí”.

Iturra afirmó que “la realidad de nuestro país es más que eso, hay mucha gente generando cosas lindas y si las comunicamos, sembramos gotas de esperanza“, dijo el profesional.

“Las buenas noticias también son noticia”, fue la frase con la que culminó su mensaje, siendo apoyado por sus seguidores en la plataforma.

Revisa la publicación acá: