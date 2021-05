“Me trató de tonta la hueo**”: Helhue Sukni volvió a arremeter contra Paty Maldonado y Catalina Pulido

La polémica entre Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Helhue Sukni al parecer, está lejos de terminar. Esto, luego de que cada una de las involucradas le responde a la otra y ahora fue el turno de la denominada “abogada de los narcos”.

La defensora compartió un video desde su hogar, en donde repasó diversos aspectos, para luego arremeter en primera instancia contra Catalina Pulido.

“Vi unos comentarios de una ignorante que se llama Catalina Pulido. Que es la actriz esta, que me trató a mí de tonta. A mí, que aparte de ser abogada tengo diplomado, tengo cursos, tengo magister. A mí me trató de tonta“, inició Sukni.

Luego continuó: “A mí me trata de tonta la hueo** ignorante, ella, la pobre hueo** de tonta. Y la vieja ordinaria guatona de la Maldonado más encima habla como siempre ha hablado, lo que pasa es que se anduvo puliendo un poco en la TV y de tanto cantarle a Pinochet, a ese asesino en serie que hubo. O sea, Maldonado, Pinochet, Hitler, es lo mismo“.

Tras esto cambió de tema para señalar, con ironía, que ella era cómplice del narcotráfico, y enseñó un cuadro de su “marido”, que era nada menos Pablo Escobar, señalando de manera reiterativa que ella era “cómplice del narcotráfico”.

En este sentido se refirió a las acusaciones de Maldonado y Pulido tras tratarla de “cómplice” de los narcotraficantes a quienes defiende. Sobre esto, Helhue replicó: “A mí no me cabe en mi cabeza. No lo puedo creer“, luego de que explicara los artículos de las leyes que se refieren a qué es ser cómplice.

