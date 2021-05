Tea Time tras su polémica detención: “Fue el cumpleaños más triste de mi vida”

El pasado miércoles, el exvocalista del grupo Los Tetas, Camilo Castaldi, más conocido como “Tea Time”, fue detenido por infringir las normas sanitarias que están impuestas pro el coronavirus en nuestro país.

El músico nacional celebró su cumpleaños respetando el aforo permitido, pero con los cambios en el Plan Paso a Paso, el artista fue arrestado y formalizado por violar el artículo 318.

A tres días del polémico hecho, el cantante criollo aseguró a LUN que fue la celebración más “triste de su vida”.

“Me quitaron de los brazos el sueño que tenía de dormir con mi novia y el derecho de tener amor. Me pusieron en un calabozo, tuve mucho frío, tenía ganas de estar con ella”, dijo.

Sobre la primera detención que sufrió, Tea Time aclaró que no fue por una fiesta. “La primera vez no cumplí con el foro y reconozco mi responsabilidad. Me pasé con una persona, estábamos grabando música”, reveló.

Sobre la segunda, el artista hizo una llamativa analogía. “Nunca voy a olvidar una pantera negra que vi encerrada en un zoológico de Berlín, y cuando me querían dar dos meses de cárcel, me sentí como ella. Me pasé unos minutos del toque de queda estando de cumpleaños”.

“Hubo un poco de ruido, pero era mi cumpleaños y el ánimo era de mucha felicidad. Tal vez el volumen y la felicidad propicia hizo que fuera un poco egoísta con la vecina”, agregó.

Sobre su formalización, el músico cerró diciendo que “quedé con el corazón en la mano, por la posibilidad de estar dos meses encerrado. Cuando llegué a la casa, estaba toda la celebración abandonada, las serpentinas, la torta, los globos me puse a ordenar y los restos de la fiesta son tristes”.