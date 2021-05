¡De infarto! Así se lució Daniela Nicolás en la primera cena con el resto de las candidatas a Miss Universo

La Miss Chile Daniela Nicolás encantó en su cuenta de Instagram al publicar el atuendo con el que llegó a la primera cena con el resto de las candidatas a Miss Universo.

La actriz y modelo se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde está concentrado el certamen de este año. La premiación será el próximo domingo 16 de mayo en Hollywood, Florida.

Con un vestido dorado, la Miss Chile impresionó a sus seguidores. “Gold 💛 First dinner with the girls in @missuniverse 😍”, escribió en inglés.

La foto acumuló más de 34 mil “me gustas” en menos de una hora.

Revisa su publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Nicolás (@danielanicolas)

Aquí puedes ver otros momentos que ha compartido la Miss Chile en Miami:

