“Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna”: Kel Calderón envió profundo mensaje tras muerte de su abuela

Raquel Calderón se expresó en un largo texto la tarde de este sábado sobre el fallecimiento de su abuela, Eliana de la Fuente, con un profundo mensaje donde hizo alusión al quiebre familiar, en especial con su madre Raquel Argandoña.

“Y un día está todo bien y haces un asado con tu abuela, te ríes hasta que te duele la guata, ves fotos viejas y una película hasta las 22 de la noche en su living y una semana después se te va la persona que mas te protegió, que fue la más leal, la más fuerte, la que mas te quiso y te regaloneó en el mundo, ese lazo del bueno que es amor puro, sin juzgar sin enojarse“, comenzó diciendo la influencer.

“Su corazón era una casa de paz y tranquilidad para mi, un lugar tan escaso en estos días, ella era mi zona segura, y en ese momento sabes que rogarías por haberte ido con ella“, agregó en el triste escrito.

La egresada de Derecho hizo alusión al quiebre familiar de los Calderón Argandoña, luego de que su hermano Nano atacara a su padre y su madre lo protegiera. Tras ello, “Kel” decidió apartarse de su núcleo familiar y se cobijó en su abuela y amigos.

“No sabes como te extraño desde ya. No soy capaz de explicarlo. Se suponía que nos quedaban varios años. Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola. No hay palabras. Te lo debo todo“, cerró.