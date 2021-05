“Por todo lo que has hecho”: Di Mondo envió mensaje a su mamá y compartió emotivas fotos junto a sus padres

El influencer conocido como Di Mondo -Edmundo Huerta Cordero- no estuvo ajeno a las celebraciones del Día de la Madre en Chile a través de las redes sociales.

El fashionista que vive en Nueva York, Estados Unidos y nació en Texas, envió un saludo a su madre, Ana Regina Cordero, en español y en inglés.

“Gracias Mamá por traerme a esta vida, por todo lo que has hecho y con tanto amor, te quiero muchísimo ❤️ / Thank you Mama for bringing me to this life, for everything you’ve done and with so much love, I love you so much❤️”, escribió.

Sus seguidores lo llenaron de “me gustas” y celebraron a su madre. Revisa la publicación: