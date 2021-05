“Amo la política, pero no me tiraría porque con mis problemas ya tengo suficiente”: Camila Recabarren llamó a votar en las elecciones del 15 y 16 de mayo

La ex miss Chile Camila Recabarren se refirió a las próximas elecciones de este fin de semana, en donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores regionales y los constituyentes, que redactarán la nueva Constitución del país.

“¿Y tú ya te informaste por quien ir a votar este 15 y 16 de mayo????”, comenzó diciendo para luego explicar en un largo texto y en sus palabras de qué trata cada elección.

“Recuerda que se elige Alcalde 🗣 , Gobernador Regional; con un rol muy importante, encargado de designar las Lucas, ojalá sea clever), elige a tu Constituyente (pa mi esto es tb uno de los item mega importante, revisa todas las listas… ojo con que no haya algún 🤡 por ahí. También algo importante que en los/as constituyentes tenemos escaños reservados para nuestros pueblos originarios, es por esto que si estas en el padrón de los pueblos originarios, pide en tu mesa el “voto indígena”, el que es de color verde. Debemos elegir a los Concejales (quienes cumplen una labor tan importante como representar directamente al pueblo)”, (sic) escribió la ex animadora de televisión.

La modelo agregó que su motivación para llamar a votar es que “es nuestra responsabilidad votar informado, tienes que saber bien a quien no darle el voto, y/o votar por el menos malos… ya que se siguen tirando varios tránsfugxs👁ojo ahí !”.

“Y recuerda que puedes elegir que día ir a votar, sábado o domingo. Vamos por un nuevo Chile🇨🇱 y a cambiar de a poco está clase política que hace años se aprovechan de todos los chilenos, de la clase trabajadora y de nuestras tierras. Y que no para de aumentar la brecha de desigualdad… todo sube y sube y sube y no deja de subir”, añadió.

Respecto a su votación, dijo que “yo voto en La Serena porque acá está mi base eterna, mi pulmón y quiero siempre lo mejor pa mi región, Familia y Amigos💚. Yo no les quiero influenciar ni hablar 🗣 de mi voto, porque es deber de cada uno votar con convicción, no porque es el primero que me aparece en la lista o por el que más fotos veo en la calle, al informarse conocerán campañas que no están visibles en pasacalles porque son desde ya, ecologistas y consecuentes”.

La modelo se explayó además respecto a su amor por la política, pero aseguró que “no me tiraría”.

“En realidad mi sueño es nunca dejar de viajar por el mundo entero y vivir si se da por ahí donde me lleven mis alas junto a Isabella para nutrirnos de más culturas… pero uno de mis grandes sueño tbn es que la gente de Chile viva en un país más justo y ecológico”, señaló.

“Cambiamos la constitución, cambiamos la política… sigamos construyendo Chile. Amo la política me interesa el bienestar de todes, pero no me tiraría porque con mis problemas ya tengo suficiente 😅 espero entiendan jajajaja pero como ciudadana quiero lo mejor pa mi país y su gente hermosa, aveces chaqueteros pero igual regios✊🤪 Les Ami 💖”, cerró.